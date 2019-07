Blaulicht-Blog: Mann stirbt bei Feuer in Neukölln

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag bei dem Feuer am Käthe-Dorsch-Ring in Neukölln.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 11. Juli.

+++ Mann stirbt bei Feuer in Neukölln +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Neukölln gestorben. Laut ersten Informationen kam es zu dem Feuer in einem Wohnhaus am Käthe-Dorsch-Ring. Demnach soll der Mann das Feuer offenbar selbst gelegt haben. Die Mutter des Verstorbenen kam in ein Krankenhaus, mehrere weitere Bewohner des Hauses wurden von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, vier von ihnen wurden vom Rettungsdienst vor Ort betreut.

+++ Checkpoint Charlie: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall +++

Am Checkpoint Charlie kam es am Mittwochabend zu einem Unfall.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall an der Kreuzung Zimmer-/Friedrichstraße am Checkpoint Charlie in Mitte sind am Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Sowohl die Autofahrerin als auch der Radfahrer kamen in ein Krankenhaus. Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

+++ Zwei Männer im Görlitzer Park festgenommen +++

Polizisten bei der Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers im Görlitzer Park in der Nacht zu Donnerstag.

Foto: Thomas Peise

Zivilbeamte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer im Görlitzer Park in Kreuzberg festgenommen. Vermutlich handelt es sich bei ihnen um Drogenhändler. Sie wurden durchsucht und abgeführt.

+++ Teenager mit Waffe bedroht +++

Ein Teenager soll am Mittwochabend in Alt-Hohenschönhausen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden sein. Nach Aussage des Opfers soll ein Mann gegen 18 Uhr die Waffe auf ihn gehalten und ein zweiter Mann sich seine Umhängetasche geschnappt haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Danach flüchteten die Räuber aus dem Hinterhof an der Strausberger Straße. In der erbeuteten Tasche waren ein Handy, Geld und Kopfhörer. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes.