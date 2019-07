Frau wird unter Auto eingeklemmt und stirbt

Tödlicher Unfall in Charlottenburg: Ein Autofahrer erfasst in einer verkehrsberuhigten Zone eine Frau und ihr Fahrrad.

Schwerer Unfall in Charlottenburg: An der Kreuzung Krumme Straße Ecke Schillerstraße in einer verkehrsberuhigten Zone ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr eine Frau und ihr Fahrrad von einem Autofahrer mit dessen Pkw erfasst worden. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde sie dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die näheren Umstände waren am Abend noch unklar. Die Polizei konnte zunächst nur den tödlichen Unfall bestätigen. So ist bislang auch unklar, ob die Frau auf dem Fahrrad unterwegs war oder dieses schob.

Der Korb des Fahrrades ist beschädigt.

Foto: Peise

Anwohner kamen zur Hilfe. Sie versuchten mit Wagenhebern das Auto anzuheben. Doch das gelang ihnen nicht. Erst die Feuerwehr konnte die Frau befreien. Trotz medizinischer Versorgung durch einen Notarzt starb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Unfalldienst der Polizei und Gutachter der DEKRA ermitteln nun zum Hergang des Unfalls. Der ADFC City West kündigte beim Kurznachrichtendienst Twitter an, in den kommenden Tagen ein Geisterrad aufzustellen.