Fußgänger von Lastwagen angefahren und schwer verletzt

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Pankow von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der 40 Jahre alte Fahrer habe die Zufahrtsstraße zu einem Parkplatz an der Max-Lingner-Straße befahren und sei dort mit dem 53 Jahre alten Fußgänger zusammengestoßen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Fußgänger die Zufahrtsstraße mit seinem Rollator überqueren wollte. Durch den Unfall erlitt er schwere Beinverletzungen und kam in ein Krankenhaus.

