Mordkommision ermittelt 29-Jähriger in Reinickendorf lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein 29-Jähriger ist am Montagabend in Reinickendorf lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben, hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Der 29-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 19 Uhr ein Geschäft an der Residenzstraße betreten. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Dort musste er notoperiert werden.

Die Ermittler gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelkt aus. Nähere Details gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.

Zwei weitere Personen konnten im Zuge der Ermittlungen festgenommen werden. Eine dieser Personen soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

