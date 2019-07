Berlin. Die U7 ist am Montagmorgen zwischen Jakob-Kaiser-Platz in Charlottenburg und Fehrbellinerplatz in Wilmersdorf gesperrt. Grund ist ein Polizeieinsatz. Dort verkehren derzeit in beiden Richtungen keine Züge.

Die BVG bittet die Fahrgäste, umliegende Verkehrsmittel zu nutzen. Auch die Feuerwehr sei im Einsatz. Wann die Bahnen der U7 wieder fahren, ist bislang noch nicht bekannt.