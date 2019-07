Berlin-Gesundbrunnen: Mann in Schaufensterscheibe geworfen und niedergestochen

Berlin. Drei Männer haben am Sonnabendmorgen versucht, einen Spätkauf in der Reinickendorfer Straße in Gesundbrunnen zu überfallen. Am Abend kam es zu einem Messerangriff. Besteht zwischen diesen beiden Taten ein Zusammenhang? Das prüft die Kriminalpolizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Foto: Peise

Doch was war passiert? Drei Männer (19, 20 und 22 Jahre alt) betraten gegen 8.30 Uhr einen Spätkauf und forderten Geld von einem Bruderpaar (22, 28 Jahre alt). Im Geschäft soll es zu einer Schlägerei gekommen sein. Die Brüder wurden am Kopf und im Gesicht verletzt. Das Trio flüchtete ohne Beute, konnte durch Einsatzkräfte in Tatortnähe festgenommen werden. Sie wurden der Kriminalpolizei übergeben. Am Nachmittag wurden sie wieder frei gelassen.

Um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt.

Foto: Peise

Erst in Schaufensterscheibe geworfen, dann niedergestochen

Wieder auf freiem Fuß, kehrten die Männer in die Reinickendorfer Straße zurück. Dort wurden sie gegen 18 Uhr von einer Personengruppe attackiert. Der 20-Jährige wurde von einem Mann gegen die Schaufensterscheide gedrückt oder gestoßen. Die Scheibe zersplitterte. Außerdem wurde der 20-Jährige durch Messerstiche an beiden Oberschenkeln verletzt. Im Krankenhaus wurde er operiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Sein 22 Jahre alter mutmaßlicher Komplize erlitt bei dem abendlichen Angriff Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen zu dem Überfall auf den Spätkauf und zu den Körperverletzungen dauern an.