Berlin-Treptow: Car-Sharing-Fahrer prallt gegen Hauswand

Ein Car-Sharing-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung Wildenbruch Ecke Karl-Kunger-Straße in Treptow die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Fahrzeug fuhr gegen Sitzbänke und prallte dann gegen eine Hauswand. Das Auto blieb auf dem Gehweg stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Fahrzeug und den Sitzbänken entstand Sachschaden.