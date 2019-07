Blaulicht-Blog: Person in Schaufensterscheibe geworfen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 7. Juli.

+++ Person in Schaufensterscheibe geworfen +++

In Wedding ist es am Sonnabendabend auf der Reinickendorfer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Nach Morgenpost-Informationen wurde eine Person in eine Schaufensterscheibe geworfen. Als die Person am Boden lag, wurde zweimal mit einem Messer auf ihn eingestochen. Die Täter flüchteten. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

+++ Person im Görlitzer Park verletzt +++

Im Görlitzer Park in Friedrichshain-Kreuzberg ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Streit gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Informationen sollen sechs Personen geflüchtet sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Foto: Peise

+++ Car-Sharing-Auto gegen Wand geprallt +++

Ein Car-Sharing-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung Wildenbruch Ecke Karl-Kunger-Straße in Treptow die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Fahrzeug prallte gegen eine Hauswand und fuhr gegen Sitzbänke. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Fahrzeug und den Sitzbänken entstand Sachschaden.

Foto: Peise

+++ Unfall gebaut und geflüchtet +++

Ein Unfallverursacher ist in der Nacht zu Sonntag vom Tatort geflüchtet. Ein Fahrer eines Fahrschulautos kollidierte an der Kreuzung Neuköllner Straße / Schönefelder Straße in Rudow einen Kleinwagen und drängte ihn dabei auf den Mittelstreifen. Der Pkw wurde an der Seite beschädigt - auch der Front- und Unterbodenbreich wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Informationen blieben die Insassen des Kleinwagen unverletzt. Sie konnten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken. Die Polizei versucht, den Fahrer des Fahrzeugs zu ermitteln.