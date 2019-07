Berlin-Mitte: Mann attackiert - Angreifer schwimmt in Spree davon

Als ein Mann gerade frühstückte, griff eine Person ihn mit der Glasflasche an. Der Mann flüchtete durch einen Sprung in die Spree.

Berlin. Ein Mann hat am Sonnabendfrüh in Mitte gegen 6.15 Uhr einen Gast angegriffen und ist danach durch einen Sprung in die Spree geflüchtet. Der betrunkene Passant (1,5 Promille) sprach auf Englich einen Mann im Außenbereich eines Vereinsgebäudes in der Rungestraße an. Der Mann frühstückte gerade, als der Passant ihm plötzlich mehrmals mit einer Flasche gegen den Kopf schlug. Er rettete sich in den Eingangsbereich des Vereinsheimes. Der Angreifer soll noch die Flasche in seine Richtung geworfen haben. Die Flasche verfehlte den 35-Jährigen, zersplitterte an der Eingangstür.

Danach flüchtete der Mann, indem er in die Spree sprang. Er schwamm in Richtung Michaelbrücke. Laut Zeugenangaben soll er dort wieder hinausgeklettert sein. Den durchnässten 30-Jährigen entdeckten Beamte in der Köpenicker Straße. Er wurde festgenommen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme in einer Gefangenensammelstelle wurde der 30-Jährige wieder entlassen. Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurden gegen ihn eingeleitet.