Berlin-Tegel: Trio attackiert Männer und flüchtet mit dem Auto

Berlin. Ein Trio hat in der Nacht zu Sonnabend zwei Männer in Tegel attackiert. Ein 29-Jähriger und ein 53-Jähriger sprachen das Trio an, weil sie auf einem Parkplatz am S-Bahnhof Tegel in der Gorkistraße mit Glasflaschen warfen. Einer aus der Gruppe schlug dem 53-Jährigen eine Glasflasche über den Kopf, so dass dieser bewusstlos zu Boden ging. Er zog sich Kopf- und Armverletzungen zu. Der 29-Jährige, der bei der Auseinandersetzung nur leichte Verletzungen erlitt, alarmierte Polizei und einen Rettungswagen. Nach der Attacke flüchteten die drei Männer.

Trio kehrt mit Auto zum Tatort zurück

Als die Polizei am Tatort eintraf, fuhr der beschriebene Wagen vorbei. Der Fahrer beschleunigte sofort stark in Richtung Märkisches Viertel. Die Polizisten folgten mit ihrem Einsatzwagen, konnten noch beobachten, wie der Toyota die Kreuzung Gorkistraße Ecke Ziekowstraße bei Rot ungebremst überquerte. Die Beamten brachen ihre Fahrt in einer Baustellenverengung ab. Unterstützende Zivilpolizisten des Abschnitts 11 fanden den Pkw auf einer Tankstelle an der Kreuzung Eichhorster Weg Ecke Wilhelmsruher Damm.

Führerschein und Auto beschlagnahmt

Hier stellten sie den 20 Jahre alten Fahrer sowie die beiden Insassen im Alter von 17 Jahren fest. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer berauscht den Toyota fuhr, wurde er in ein Gewahrsam gebracht. Er musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein und auch das Auto wurden beschlagnahmt. Anschließend konnte er das Gewahrsam wieder verlassen. Seine 17 Jahre alten Mitfahrer wurden den Eltern bzw. dem Jugendnotdienst übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 übernommen.