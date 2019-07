Berlin-Neukölln: Feuerwehr rettet 13 Menschen aus brennendem Haus

In der Boddinstraße in Neukölln ist in einer Erdgeschosswohnung in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt.

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand gegen 3.30 Uhr in Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand brach in der Nacht zum Sonnabend in der Boddinstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Person aus der Brandwohnung konnte sich selbstständig retten. Die Rettungskräfte brachten 13 Menschen in Sicherheit. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Behandlung ins Krankenhaus. Es wurden auch zwei Katzen und ein Hase in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr bekam den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle, trotzdem brannte die Wohnung vollständig aus. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.