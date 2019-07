Lkw rammt BVG-Bus - Sieben Verletzte

Ein Lkw hat am Donnerstag einen BVG-Bus gerammt. Sieben Menschen erlitten Verletzungen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall haben am Donnerstagnachmittag in Adlershof sieben Menschen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Ersten Angaben der Polizei zufolge hätten Zeugen ausgesagt, dass der Busfahrer an der Kreuzung Adlergestell und Rudower Chaussee auf einer eigenen Freischaltampel Grün gehabt habe.

Als er losgefahren sei, sei der Lkw bei Rot auf die Kreuzung gefahren und habe den Bus gerammt. Sieben Menschen erlitten Verletzungen, fünf von ihnen mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die meisten hätten Prellungen erlitten, so die Polizei, eine Person erlitt jedoch einen Armbruch. Lkw- und Busfahrer seien unverletzt geblieben.

Die Polizei ermittelt zu dem genauen Unfallhergang.