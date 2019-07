Blaulicht-Blog: Fußgängerin in Westend von Rennrad angefahren - Radfahrer flüchtet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 4. Juli.

+++ Fußgängerin von Rennrad angefahren - Radler begeht Unfallflucht +++

In Westend ist eine 50 Jahre alte Fußgängerin von einem Rennradfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Mittwochabend eine Nebenfahrbahn der Heerstraße überqueren, als sie von einem von links kommenden Rennradfahrer erfasst wurde, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Beide stürzten. Der Radfahrer stand anschließend wieder auf, beleidigte die Frau und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Fußgängerin erlitt einen Unterarmbruch und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.