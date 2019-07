+++ Brand in Männerwohnheim in Pankow +++

In einem Männerwohnheim an der Grabbeallee in Pankow ist am späten Abend in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und brachte mehrere Personen in Sicherheit. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Bei dem Wohnheim handelt es sich um ein „Übergangshaus für wohnungslose Männer“.