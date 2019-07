Waldbrand in Spandau ausgebrochen - zwei Kinder verletzt

3000 Quadratmeter Waldboden sind am Dienstag in Spandau in Flammen aufgegangen. Zwei 4 und 5 Jahre alte Kinder wurden verletzt.

Berlin. Erneut ist in Berlin ein Waldbrand ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge brennen 3000 Quadratmeter Waldboden an der Murellenschlucht unweit der Havelchaussee und der Berliner Polizeiakademie. Das Gebiet liegt an der Grenze von Spandau und Charlottenburg. Ausgebrochen war das Feuer am Elsgrabenweg im Ortsteil Wilhemstadt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Areal sei schwer zugänglich, die Wasserversorgung für die Löscharbeiten sei aber gesichert.

Zur Zeit brennen 3.000 qm Waldboden in der #Murellenschlucht im #Grunewald. 65 Kräfte im Einsatz. pic.twitter.com/s7LmquaZge — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 2, 2019

65 Kräfte der Feuerwehr sind zurzeit im Einsatz. Zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren wurden mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

1000 Quadratmeter Wald brennen in Köpenick

Auch in Köpenick waren die Feuerwehr am Dienstag wegen eines Waldbrands im Einsatz. „In Köpenick brennen rund 1000 Quadratmeter Wald“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Die Löschkräfte rückten gegen 3.45 Uhr zur Brandstelle aus. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an.