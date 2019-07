Verdächtiger Gegenstand - Breitscheidplatz und Kudamm gesperrt

Die Polizei hat am Dienstagmittag Teile der City West wegen eines verdächtigen Gegenstandes im Bereich der Gedächtniskirche gesperrt. Dies bestätigte eine Sprecherin der Berliner Morgenpost. Die Kriminaltechnik sei alarmiert, um den Gegenstand zu untersuchen.

Gesperrt sind der Tauentzien und der Kurfürstendamm bis zur Joachimsthaler Straße. Auch Busse verkehren derzeit nicht. Die Linien 100, 200, M19, M29 und M46 werden umgeleitet. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfahl via Twitter, die Budapester Straße und die Tauentzienstraße/Kurfürstendamm via Lietzenburger Straße zu umfahren. Dabei sollte mehr Zeit eingeplant werden. Wie die BVG mitteilte, sind die U-Bahnausgänge am Breitscheidplatz derzeit geschlossen.