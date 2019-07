Blaulicht-Blog: Zwei Menschen sterben bei Badeunfällen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 1. Juli.

+++ Zwei Menschen sterben bei Badeunfällen +++

Kreuzberg Neukölln. Bei Badeunfällen in Eichwalde (Dahme-Spreewald) und am Motzener See im Landkreis Teltow-Fläming sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. In Eichwalde hatten Badegäste auf einer Wiese am See nach Polizeiangaben beobachtet, wie eine 69-Jährige offenbar leblos im Wasser trieb. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau bereits ein medizinisches Problem. Die Polizei ermittelt nun die genaue Todesursache.

Am Motzener See im Landkreis Teltow-Fläming stieg ein 88-Jähriger von einer privaten Badestelle aus in das Wasser. Badegäste fanden ihn kurz darauf treibend auf der Wasseroberfläche. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Zeugen und des Notarztes starb der Mann. Auch in diesem Fall hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

+++ Schlägerei am Helenesee - ein Mann krankenhausreif geschlagen +++

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Männer und zwei Badegästen am Helenesee bei Frankfurt (Oder) ist ein 21-Jähriger verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach am Sonntag im Eingangsbereich zum Strandbad ein Streit aus. Mehrere Männer hatten sich an einer langen Schlange vor der Kasse vorbeigedrängelt, um eher hineinzugelangen. Zwei 21- und ein 22-jähriger Mann sprachen sie daraufhin an und forderten die Gruppe auf, sich ebenfalls in die Schlange einzuordnen und zu warten. Die Unbekannten schlugen daraufhin auf die Drei ein. Ein 21-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Männergruppe verließ anschließend unerkannt das Gelände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.

+++ Radfahrer biegt bei Rot ab und wird von Auto schwer verletzt +++

Am Montagvormittag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Mitte ereignet. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 33 Jahre alter Radfahrer kurz nach 9 Uhr auf der Alexanderstraße in Richtung Jannowitzbrücke unterwegs. Er soll bei Rot nach links in die Holzmarktstraße abgebogen sein. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 47-Jährigen, der auf der Stralauer Straße in Richtung Michaelbrücke unterwegs war. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam in eine Klinik

+++ Autofahrer erfasst Fußgängerin - schwer verletzt +++

Eine Fußgängerin ist am Sonntagabend in Reinickendorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen gesehen, wie ein Fahrzeug die 64-Jährige gegen 21.35 Uhr im Bereich einer Einfahrt zu einer Tankstelle in der Ollenhauerstraße erfasste. Die Frau wurde dabei gegen ein geparktes Auto gedrückt und stürzte schließlich zu Boden. Der Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie intensivmedizinisch betreut wird. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

+++ Männer prügeln mit Kette auf Fahrgast ein +++

Unbekannte haben bereits am Sonntagmorgen auf einen 30-Jährigen mit einer Kette eingeschlagen. Wie die Bundespolizei erst am Montagmittag mitteilte, habe die fünfköpfige Personengruppe gegen 1.20 Uhr am S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln den 30-Jährigen grundlos angegriffen. Dabei schlugen die Täter nicht nur mit Fäusten auf den Mann ein, sondern auch mit Bierflaschen und einer Metallkette. Der 30-Jährige erlitt dabei mehrere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen sagten aus, dass die Gruppe noch weitere Menschen angegriffen habe. Diese waren jedoch nicht mehr vor Ort. Die Bundespolizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter Tel. 030 / 2977790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

+++ Mann randaliert auf Wache und verletzt fünf Polizisten +++

Ein 23-Jähriger hat am Sonntagabend im Polizeigewahrsam derart randaliert, dass fünf Polizisten verletzt ihren Dienst beenden mussten. Der Mann hatte einen Angestellten eines Wettbüros in Steglitz mit einem Messer bedroht und war nach seiner Flucht festgenommen worden. Im Polizeigewahrsam wehrte sich der 23-Jährige heftig, trat um sich, spuckte und biss die Beamten, die dabei verletzt wurden.

+++ Radfahrer schwer verletzt +++

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Neukölln ist ein 49-Jähriger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen 15.40 Uhr die Richardstraße in Richtung Braunschweiger Straße. An der Kreuzung Richardstraße und Richardplatz stieß er mit dem von rechts kommenden Hyundai eines 25-Jährigen zusammen und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Brand im Treppenhaus +++

Bei einem Feuer am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr bemerkte ein Anwohner eine brennende Tüte vor einer Wohnungstür am Erkelenzdamm und alarmierte Polizei und Feuerwehr, die den Brand löschten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat ermittelt.

+++ Mini angezündet +++

Bei einem Brand in der vergangenen Nacht in ist ein Mini vollständig zerstört worden. Polizisten eines Abschnitts bemerkten das Feuer an dem an der Kreuzung Weserstraße Ecke Thiemannstraße abgestellten Pkw. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte, aber eine vollständige Zerstörung des Wagens nicht verhindern konnte. Ein in der Nähe stehender VW wurde ebenfalls beschädigt.

+++ Denkmal für Homosexuelle beschmiert +++

In Tiergarten ist am Sonntagabend ein Denkmal beschmiert worden. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stellten gegen 21.15 Uhr die Beschädigung des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in der Ebertstraße fest. Bisher unbekannte Täter hatten die Glasscheibe des Mahnmals mit schwarzer Farbe beschmiert. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.