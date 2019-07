Blaulicht-Blog: Auf Polizeiwache randaliert - fünf Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 1. Juli.

+++ Mann randaliert auf Wache und verletzt fünf Polizisten +++

Kreuzberg Neukölln. Ein 23-Jähriger hat am Sonntagabend im Polizeigewahrsam derart randaliert, dass fünf Polizisten verletzt ihren Dienst beenden mussten. Der Mann hatte einen Angestellten eines Wettbüros in Steglitz mit einem Messer bedroht und war nach seiner Flucht festgenommen worden. Im Polizeigewahrsam wehrte sich der 23-Jährige heftig, trat um sich, spuckte und biss die Beamten, die dabei verletzt wurden.

+++ Radfahrer schwer verletzt +++

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Neukölln ist ein 49-Jähriger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer gegen 15.40 Uhr die Richardstraße in Richtung Braunschweiger Straße. An der Kreuzung Richardstraße und Richardplatz stieß er mit dem von rechts kommenden Hyundai eines 25-Jährigen zusammen und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Brand im Treppenhaus +++

Bei einem Feuer am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr bemerkte ein Anwohner eine brennende Tüte vor einer Wohnungstür am Erkelenzdamm und alarmierte Polizei und Feuerwehr, die den Brand löschten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat ermittelt.

+++ Mini angezündet +++

Bei einem Brand in der vergangenen Nacht in ist ein Mini vollständig zerstört worden. Polizisten eines Abschnitts bemerkten das Feuer an dem an der Kreuzung Weserstraße Ecke Thiemannstraße abgestellten Pkw. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte, aber eine vollständige Zerstörung des Wagens nicht verhindern konnte. Ein in der Nähe stehender VW wurde ebenfalls beschädigt.

+++ Denkmal für Homosexuelle beschmiert +++

In Tiergarten ist am Sonntagabend ein Denkmal beschmiert worden. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stellten gegen 21.15 Uhr die Beschädigung des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in der Ebertstraße fest. Bisher unbekannte Täter hatten die Glasscheibe des Mahnmals mit schwarzer Farbe beschmiert. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.