Am frühen Sonntagabend ist ein Brand in Neu-Hohenschönhausen ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind im Großeinsatz.

Hitze in Berlin Brand in Neu-Hohenschönhausen: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin. Am frühen Sonntagabend ist auf einem Industriegelände an der Gehrenseestraße in Neu-Hohenschönhausen ein Brand ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr ist zur Stunde mit mehr als 80 Kräften im Einsatz, sagte ein Sprecher. Eine Fläche von 30 Mal 30 Metern steht dort in Brand.

Das Feuer hatte sich in einer Lagerhalle einer Autoverwertung entfacht, in der Nähe liegt auch ein Reifenlager. Die Flammen drohten auch auf ein weiteres Gebäude überzugreifen. EinAugenzeuge vor Ort berichtete von einer Rauchsäule, die 100 Meter in den Himmel ragte. Der dichte, schwarze Qualm war weit über die Stadt hinweg zu sehen. Immer wieder seien laute Knalle zu hören, als würde in der Halle etwas explodieren.

Auf einem Industriegelände in Neu-Hohenschönhausen brennt es.

Foto: Thomas Peise

Menschenleben seien nach ersten Erkenntnissen aber nicht in Gefahr, sagte der Feuerwehrsprecher. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Eine Brücke zum Gelände im Nordosten der Stadt wurde nach kurzer Zeit gesperrt. Die Polizei bat Dutzende Schaulustigen, die Brücke zu verlassen.

Amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben

30 mal 30 Meter Fläche standen in Flammen.

Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr gab eine amtliche Gefahrenmeldung heraus, die Anwohner in Hohenschönhausen vor einer möglichen Geruchsbelästigung warnte. Auch die Landkreise Oberhavel und Barnim könnten örtlich betroffen sein. Anlieger wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Schwellenbrand an den den S-Bahngleisen

Wegen eines Schwellenbrandes an der Friedrichstraße in Mitte war es am Sonntagnachmittag zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen bei der Berliner S-Bahn gekommen. Der Zugverkehr der S3, S5 und S7 konnte zeitweise nur über ein Gleis abgewickelt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Gegen 18.30 Uhr lief der Verkehr wieder auf beiden Gleisen, es kam noch zu vereinzelten Verspätungen.

Waldbrand bei Berlin noch nicht gelöscht

Ein Waldbrand bei Möglin (Mäkisch-Oderland), ca. 45 Kilometer nordöstlich von Berlin, war am späten Sonntagnachmittag noch immer nicht gelöscht, aber Kontrolle. Das Feuer war am Sonnabend ausgebrochen. Das Gebiet ist munitionsbelastet.