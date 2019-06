Blaulicht-Blog: Pkw kollidiert mit Taxi - Vier Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 30. Juni.

+++ Pkw kollidiert mit Taxi +++

Vier Personen sind in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall in Gesundbrunnen verletzt worden. Ein vollbesetztes Taxi kollidierte an der Kreuzung Osloerstraße Ecke Grüntaler Straße mit einem Pkw. Dabei erlitten 3 Personen leichte Verletzungen. Die vierte Person wurde schwer verletzt. Nach Zeugenangaben soll der Pkw die Kreuzung bei Rot und mit überhöhter Geschwindigkeit passiert haben und stieß in der Folge mit dem Taxi zusammen.

+++ Zwei Pkw in Neukölln ausgebrannt +++

In der Finowstraße in Neukölln sind in der Nacht zu Sonntag zwei Pkw komplett ausgebrannt. Erst brannte ein BMW I3. Die Flammen griffen dann auf einen daneben stehenden Mercedes über. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Foto: Peise

+++ Fahrer fährt in Böschung +++

Auf der Heiligensee Straße in Tegel ist ein Mercedes-Fahrer von der Straße abgekommen. Er fuhr in die Böschung. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Mit einem Stahlseil und mit Hilfe des Rüstwagens der Feuerwehr konnte der Wagen wieder auf die Straße gezogen werden.