Kriminalität In den Fuß geschossen: Mann flüchtet in Münsinger Park

Einem 22-Jährigem ist in der Nacht zu Sonnabend in Spandau in den Fuß geschossen worden. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor drei Uhr in den Bereich des Münsinger Parks alarmiert. Der Verletzte berichtete, dass er sich mit einem Bekannten in dem Bereich Am Wall/Stabholzgarten/Wallbrücke befand, als mehrere Personen auf sie zugingen. Ein Mann aus der Gruppe schoss auf ihn. Der Grund ist bislang unklar.

Verletzter und Begleiter flüchten

Der Verletzte flüchtete mit seinem 19 Jahre alten Begleiter in den Münsinger Park. Von dort aus alarmierten sie die Polizei. Nach Angaben der beiden Männer war ihnen die Personengruppe unbekannt. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 führt die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.