Berlin-Moabit: Mann versucht Frau das Kopftuch wegzureißen

Zu einem fremdenfeindlichen Angriff ist es Freitagabend in Moabit gekommen. Gegen 20 Uhr soll ein 38-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Turmstraße einer 51 Jahre alten Frau versucht haben, das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Daraufhin soll die Frau den Tatverdächtigen von sich weggeschubst haben. Der 38-Jährige wollte zum Schlag ausholen, aber eine unbekannt gebliebene Passantin hinderte ihn an die erneute Attacke.

Polizei entdeckt Drogentütchen

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann vorübergehend fest und fanden bei ihm mehrere Drogentütchen. Da er im Verlauf der Überprüfung immer aggressiver wurde und teils auch apathisch wirkte, kam er mit einem Rettungswagen zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt führt nun die Ermittlungen in dem Fall.