Blaulicht-Blog: Polizist in Dienstraum versehentlich angeschossen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 29. Juni.

+++ Polizist versehentlich angeschossen +++

Ein Polizist ist am Freitagnachmittag in der Kruppstraße in Mitte durch eine versehentliche Schussabgabe verletzt worden. Der Schuss löste sich gegen 16 Uhr im Dienstraum der Bereitschaftspolizei aus der Waffe eines Polizeiobermeisters. Ein ebenfalls im Raum anwesender Polizeiobermeister wurde durch den Schuss in den Oberschenkel getroffen und kam mit der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus. Dort musste der Beamte operiert werden und verbleibt stationär. Wie die Polizei mitteilte, ist der Polizist nicht in Lebensgefahr. Wie es zu der Schussabgabe kommen konnte ermittelt nun ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.

+++ Mann aus Gruppe heraus mit Messer niedergestochen +++

Ein 26-Jähriger ist am frühen Sonnabendmorgen in Biesdorf durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden sein. Der man hatte mit einem Begleiter gegen 4 Uhr an der Garzauer Straße eine Gruppe von Frauen und Männern passiert, als ein Mann aus der Gruppe einen Streit provozierte und mit einem Messer zustach. Der 26-Jährige und sein Begleiter flüchteten zu einer nahen Tanskstelle, wo Rettungskräfte alarmiert werden konnten. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Er ist nach Polizeiangaben mittlerweile außer Lebensgefahr. Sowohl er als auch sein Begleiter sollen betrunken gewesen sein und konnten sich aufgrund von Sprachproblemen den Einsatzkräften gegenüber nicht eindeutig äußern. Die Mitglieder der Gruppe entkamen.

+++ Einsatz wegen häuslicher Gewalt eskaliert +++

Polizisten mussten Sonnabendmittag zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in die Kniephofstraße nach Steglitz ausrücken. Der 37-Jährige attackierte nicht nur seine Frau, sondern auch die Beamten. Ein Polizist setzte daraufhin Pfefferspray ein. Nur mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte gelang es, den Mann zu fesseln. Ein Notarzt verabreichte ihm ein Medikament. Im Anschluss wurde der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Er leidet nach Polizeiangaben unter einer Psychose. Mehrere Polizisten wurden bei dem Einsatz an den Armen und am Kopf verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

+++ Streit eskaliert - Mehrere Verletzte +++

Während einer Feier in einem Gebäude der Trialog e.V. Jugendhilfeleistungen in Rudow ist es am Freitag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein Mann geriet mit mehreren Personen in Streit. Als Polizei und Feuerwehr im Margueritenring ankamen, bemerkten sie einen Schwerverletzten. Auf Grund sprachlicher Barrieren konnte der 54 Jahre alte Mann nur ausdrücken, dass er von einem anderen Mann aus dem Wohnhaus mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizisten trafen in dem Haus auf zwei weitere Männer. Ein 19-Jähriger war blutverschmiert und offenbar der Tatverdächtige. Ein 24-Jähriger war zunächst nur Zeuge.

Ein Mann wird in den Einsatzwagen getragen.

Foto: Morris Pudwell

Als die Rettungskräfte den 19-Jährigen behandelten spuckte er in ihre Richtung. Da auch der Zeuge medizinische Versorgung benötigte, alarmierten die Beamten einen weiteren Rettungswagen. Bei der Behandlung des Zeugen, fing dieser an, nach den Polizisten und den Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr zu treten. Alle Beteiligten standen zumindest unter Alkoholeinfluss. Während der 54-Jährige ambulant am Tatort behandelt wurde, musste sein Kontrahent in eine Klinik gebracht werden, um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Anschließend wurde er wieder entlassen. Der 24-Jährige kam in ein Polizeigewahrsam und musste sich dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme unterziehen. Ob die Beteiligten auch unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel standen und was zu der Tat führte, ist nun Teil der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 5 führt.

+++ Mann versucht Frau das Kopftuch wegzureißen +++

Zu einem fremdenfeindlichen Angriff ist es Freitagabend in Moabit gekommen. Gegen 20 Uhr soll ein 38-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Turmstraße einer 51 Jahre alten Frau versucht haben, das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Daraufhin soll die Frau den Tatverdächtigen von sich weggeschubst haben. Der 38-Jährige wollte zum Schlag ausholen, aber eine unbekannt gebliebene Passantin hinderte ihn an die erneute Attacke. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann vorübergehend fest und fanden bei ihm mehrere Drogentütchen. Da er im Verlauf der Überprüfung immer aggressiver wurde und teils auch apathisch wirkte, kam er mit einem Rettungswagen zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt führt nun die Ermittlungen in dem Fall.

+++ Betrunkener Mann schlägt Polizisten +++

Ein Mann hat am Freitagnachmittag eine Polizistin und einen Polizisten in Waidmannslust verletzt. Ein 54 Jahre alter Radfahrer zeigte gegen 17.15 Uhr auf dem Oraniendamm der Polizei den Mittelfinger, als sie an ihm vorbeifuhren. Die Beamten überprüften ihn. Während der Maßnahmen zeigte er in Richtung einer Personengruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite den „Hitlergruß“. Plötzlich schlug er der Beamtin mit der Faust ins Gesicht. Als die Einsatzkräfte dem 54-Jährigen Handfesseln anlegten, trat und schlug er mehrfach auf die Beamten ein. Im Streifenwagen randalierte er weiter. Ein Transportkommando brachte den Schläger in ein Polizeigewahrsam, in dem eine Blutentnahme erfolgte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab vorab einen Wert von über 2,3 Promille. Anschließend wurde er wieder entlassen. Die beiden Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen verblieben jedoch im Dienst. Sie leiteten Strafverfahren wegen des Verwendens verfassungswidriger Organisationen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Fahren mit absoluter Fahrunsicherheit ein.

+++ Mann im Park in Fuß geschossen +++

Einem 22-Jährigem ist in der Nacht zu Sonnabend in den Fuß geschossen worden. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor drei Uhr in den Bereich des Münsinger Parks alarmiert. Der Verletzte berichtete, dass er sich mit einem Bekannten in dem Bereich Am Wall/Stabholzgarten/Wallbrücke befand, als mehrere Personen auf sie zugingen. Ein Mann aus der Gruppe schoss auf ihn. Der Grund ist bislang unklar. Der Verletzte soll mit seinem 19 Jahre alten Begleiter in den Münsinger Park geflüchtet sein und von dort aus die Polizei alarmiert haben. Nach Angaben der beiden Männer war ihnen die Personengruppe unbekannt. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 führt die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

+++ Mitarbeiterin überrascht Einbrecher +++

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Sonnabendfrüh in Schöneberg gekommen. Zwei Einbrecher waren in einem Lebensmittelmarkt in der Bessemerstraße eingebrochen. Während der Tat wurden sie von einer Mitarbeiterin überrascht, die gegen sechs Uhr den Backshop öffnete. Zu der Zeit hatten die Einbrecher bereits einige Kassen aufgebrochen. Das Duo überwältigte die 30-Jährige und zwangen sie, den Geldschrank zu öffnen. Danach fesselten sie die Frau. Mit dem Geld flüchteten die Räuber unerkannt. Eine Absuche des Gebäudes und der Tatortumgebung durch Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes blieb ohne Erfolg.

+++ Polizisten mit Farbbeuteln beworfen +++

Erneut sind Polizeikräfte in der Rigaer Straße in Friedrichshain mit Farbbeuteln beworfen worden. Ein Gruppenwagen wurde an der Ecke Liebigstraße von zwei Farbbeuteln an der Frontscheibe getroffen. Auch mehrere Privat-Pkw wurden getroffen. Ein Polizeihubschrauber kreiste 30 Minuten über der Rigaer Straße. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurden keine Personen festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt.

"Mir fehlt nach wie vor jedes Körnchen Verständnis für diese vollkommen sinnfreien Aktionen - Unsere Kollegen werden diffamiert, ihnen wird Hetzjagd vorgeworfen und zahlreiche Fahrzeuge werden beschädigt, weil sie es auch nur im Ansatz wagen, eine Straße in Berlin aufzusuchen", teilte Benjamin Jendro, der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GDP, beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

+++ Wegen zu lauter Musik: Drohung mit Messer +++

Am Bahnhof Friedrichstraße in Mitte ist Freitag gegen 19.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 31 Jahre alter Mann bat eine etwa achtköpfige Männer-Gruppe die Musik leiser zu drehen. Ein Mann bedrohte den 31-Jährigen mit einem Messer. Der Bedrohte zückte ebenfalls ein Messer. Die anderen aus der Gruppe sollen daraufhin auf den 31-Jährigen eingeschlagen- und getreten haben. Anschließend stahlen sie das Handy ihres Opfers und flüchteten mit der Bahn. Alarmierte Beamte des Abschnitts 32 konnten schließlich nach weiteren Ermittlungen sieben Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren festnehmen und nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung der Kriminalpolizei übergeben. Sowohl das Messer als auch das Handy des Opfers fanden die Polizisten bei einem der Festgenommenen. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

+++ Mit Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen - Festnahme +++

Einem Mann ist am Freitagnachmittag im Ortsteil Märkisches Viertel in Reinickendorf mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Was war passiert? Der 29-Jährige kam mit seiner 27 Jahre alten Freundin vom Einkauf und ging über den Parkplatz des Lebensmittelmarktes am Wilhelmsruher Damm. Dort parkte gegen 14.35 Uhr auch ein 26-Jähriger mit seinem Skoda. Als die Beiden an dem Auto vorbeiliefen, schoss der 26 Jahre alte Mann dem 29-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit dem Skoda. Warum der Mann auf den anderen schoss, ist bislang noch unklar.

Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 nahmen kurz darauf den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift in der Schlitzer Straße fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Drogen und Bargeld in einer händlertypischen Stückelung. Nachforschungen ergaben, dass ein Gerichtsbeschluss zur Beschlagnahme seines Führerscheins vorlag, so dass der Festgenommene sich neben Strafermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

+++ Radfahrer stoßen zusammen und werden schwer verletzt +++

Zwei Radfahrer sind in Wilhelmstadt zusammengestoßen und haben sich schwer verletzt. Ein 71-jähriger Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Rad an der Heerstraße unterwegs, wie eine Polizeisprecherin am Sonnabend mitteilte. Wegen eines Hindernisses auf dem Radweg wich der Rentner demnach auf den Bürgersteig aus. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 75-jährigen Radfahrer zusammen. "Sie sind ungebremst frontal ineinander gefahren", so die Sprecherin. Beide Männer erlitten bei dem Zusammenstoß mehrere schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

+++ Gegen Denkmal gefahren +++

Am Freitagabend wurde das Denkmal für die Opfer der Berliner Mauer auf der Straße des 17. Juni in Mitte schwer beschädigt. Polizei und Feuerwehr mussten es per Hand abtragen. Das Denkmal in Tiergarten wurde vermutlich von einem Transporter oder einem Lkw gerammt. Dieser Streckenabschnitt der Straße des 17. Juni war zum Zeitpunkt des Unfall gesperrt, da dort am Sonnabend eine Großveranstaltung stattfindet. Lediglich Getränkestände sind dort am Straßenrand abgestellt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte ein Sicherheitsmitarbeiter das zerstörte Mahnmal gegen 21 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vom Abschnitt 34 räumten die Überreste weg, das das Denkmal drohte einzustürzen. Zudem sicherten sie die Gedenktafel mit der Aufschrift "Den Opfern der Mauer 13. August 1961". Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 hat die Ermittlungen zu der abendlichen Verkehrsunfallflucht in Tiergarten übernommen.

+++ Gaffer behindern Arbeit von Rettungskräften +++

Polizei und Rettungskräfte in Brandenburg bekommen es bei ihren Einsätzen immer wieder mit Gaffern zu tun, die ihnen den Weg versperren oder sogar handgreiflich werden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Leider kommt es immer mal wieder zu körperlichen Übergriffen und Beleidigungen gegenüber Rettungskräften und Sanitätern", bestätigte der Sprecher des Brandenburgischen Feuerwehrverbands, Sebastian Kalabis. In vielen Fällen spielten Alkohol und andere Drogen eine Rolle.