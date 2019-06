Drohung in Berlin: „Lübcke hat bezahlt - Merkel noch nicht“

Unbekannte haben an Donnerstag den Schriftzug „Lübcke hat bezahlt - Merkel noch nicht“ in Berlin-Mitte auf eine Baustellen-Plane geschmiert.

Unbekannte haben am Donnerstag in Berlin-Mitte eine Plane beschmiert. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Berlin. Unbekannte haben am Donnerstagabend den Schriftzug „Lübcke hat bezahlt - Merkel noch nicht“ auf die Plane an einer Baustelle in Berlin-Mitte geschmiert. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Wie die Polizei weiter mitteilte, alarmierte ein Zeuge gegen 18.40 Uhr die Polizei, nachdem er die Schmiererei an der Straße Am Festungsgraben gesehen hatte.

Beamte entfernten den Schriftzug nahezu gänzlich. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war am 2. Juni spätabends vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Am Dienstag legte der in Haft sitzende Verdächtige Stephan E. ein Geständnis ab. E. ist nach Angaben des Verfassungsschutzes seit Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene aktiv.

Hintergrund: Fall Lübcke – Was wir bisher wissen und was nicht