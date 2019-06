Blaulicht-Blog: Frau schlägt in S-Bahn mit Bierflasche zu

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 28. Juni.

+++ 29-Jährige schlägt in S-Bahn mit Bierflasche zu +++

In der Nacht zu Freitag hat eine 29-jährige Frau in einer S-Bahn in Pankow einem Reisenden mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen. Wie die Bundespolizei mitteilte, kam es zwischen den Bahnhöfen Greifswalder Straße und Landsberger Allee zum Streit zwischen der Frau und dem 39-Jährigen. Daraufhin schlug die Angreiferin mit einer Bierflasche in das Gesicht des Mannes. Er zog sich dadurch eine leichte Platzwunde an der Lippe zu. Eine ärztliche Versorgung lehnte er vor Ort ab. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Frau ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen beließen die Beamten die 29-Jährige auf freiem Fuß.

+++ Feld in Hönow brennt - Feuerwehr im Einsatz +++

In Hönow bei Berlin ist am Freitagnachmittag auf einem Feld ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und löscht die Flammen.

Foto: Thomas Peise

+++ Decke auf Baustelle eingestürzt +++

In Neukölln sind zwei Bauarbeiter durch eine Geschossdecke drei Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden Männer erlitten bei dem Unfall am Freitagmorgen schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach war bei Stemmarbeiten in einem Gebäude an der Hermannstraße Ecke Hasenhheide die Decke eingestürzt. Die Verletzten wurden von Notärzten behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit mehr als 20 Kräften im Einsatz. Die Polizei und das Landesamt für Gesundheit und Soziales ermitteln nun, wie es hieß. Weitere Angaben zu den beiden Bauarbeiten waren zunächst nicht bekannt.

+++ Fahrer bremst: Fahrgast schwer verletzt +++

In Friedrichshain ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 14-Jähriger soll mit seinem Fahrrad wechselte ohne es anzuzeigen die Fahrstreifen. Der Fahrer eines Mini-Vans, bei dem es sich um einen Fahrdienst handelte, bremste so stark, sodass ein 55-jähriger Fahrgast schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

+++Nach Verfolgungsjagd: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein ++++

Zivilbeamte haben Donnerstagnachmittag in Mitte einen Raser gestoppt. Zuvor, gegen 15.45 Uhr, fiel den Zivilbeamten ein VW Phaeton auf, der zu schnell auf der BAB 103 unterwegs war. Als die Polizisten den Autofahrer stoppen wollten, gab er Gas. Während der Verfolgung führte die Fahrt durch Tempelhof-Schöneberg, wo der VW-Fahrer eine Radfahrerin in der Dudenstraße streifte. Der Mann fuhr über rote Ampeln und durch mit Baken gesperrte Straßen.

Schließlich gelang es den Beamten, das Fahrzeug an der Kreuzung Markgrafenstraße Ecke Leipziger Straße zu stoppen. Der Fahrer versuchte erneut die Flucht zu ergreifen, indem er mit seinem Auto gegen die Einsatzwagen stieß. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. In dem VW befanden sich noch drei Frauen. Der 23-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennens sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Der VW wurde unter anderem wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

+++ Mit E-Scooter gestürzt: Frau schwer verletzt +++

Eine E-Scooter-Fahrerin ist am Donnerstagabend in Friedrichshain schwer verletzt worden. Kurz nach 18 Uhr war die 33-Jährige mit dem Roller auf der Singerstraße in Richtung Koppenstraße unterwegs. Plötzlich stürzte sie und stieß an einen geparkten Pkw. Am Boden liegend wurde sie von dem Mercedes-Kleintransporter eines 49-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit Knochenbrüchen in eine Klinik.

+++Apotheke mit Machete überfallen +++

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in Staaken in Spandau eine Apotheke in der Fachinger Straße mit einer Machete überfallen. Der Mann entnahm das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit einem dunklen Motorroller in Richtung Torweg. Alarmierte Rettungskräfte brachten den unter Schock stehenden Angestellten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

+++ Plane an Gebäude beschmiert: Polizeilicher Staatsschutz ermittelt +++

Unbekannte haben am Donnerstagabend die Plane an einer Gebäudeaußenwand in der Straße Am Festungsgraben in Mitte beschmiert. Ein Zeuge alarmierte gegen 18.40 Uhr die Polizei. Unbekannte hatten auf die dortige Baustellenplane einen Schriftzug geschmiert, der von Polizisten nahezu gänzlich entfernt werden konnte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.

+++ Räuber wieder erkannt - Festnahme +++

Zwei Männer im Alter von 19 Jahren haben in der Nacht zu Freitag drei Jugendliche (14, 15 und 16 Jahre alt) in Tegel gegen 20.30 Uhr Geld und Handys geraubt. Sie sollen die Jugendlichen auch getreten und geschlagen haben. Sie drohten ihnen auch mit sogenannten Totschlägern. Die Tatverdächtigen flüchteten mit der Beute in Richtung Veitstraße. Die Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen.

Kurz vor Mitternacht entdeckten die Jugendlichen die Räuber wieder. Sie alarmierten die Polizei zur Buddestraße Ecke Bernstorffstraße. Die Polizisten nahmen die jungen Männer fest. Bei deren Durchsuchungen fanden sie eine Fahrkarte, die unter anderem kurz zuvor geraubt wurde. Die richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden der Totschläger sowie weiterem Raubgut. Beide Tatverdächtigen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam, in dem sie der Kriminalpolizei der Direktion 3 übergeben wurden.