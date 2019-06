Blaulicht-Blog: Laube brennt lichterloh

In Heinersdorf brannte am frühen Mittwochmorgen eine Laube lichterloh.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 26. Juni.

+++ Laube brennt lichterloh +++

In der Tino-Schwierzina-Straße in Heinersdorf brannte am frühen Mittwochmorgen eine Laube lichterloh. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.

Von der Laube blieb nicht viel übrig.

Foto: Thomas Peise

+++ Pkw brennt in Charlottenburg aus +++

In der Nierbuhrstraße in Charlottenburg hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Pkw gebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Der ausgebrannte Pkw in Charlottenburg.

Foto: Thomas Peise

+++ Waldbrand im Grunewald - Feuerwehr im Großeinsatz +++

Beim Brand nahe dem Teufelsberg im Berliner Ortsteil Grunewald dauern die Löscharbeiten weiter an. Das Feuer sei unter Kontrolle und die Fläche des Feuers konnte verringert werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Mittwochmorgen. Wie viel Hektar Waldboden noch brennen, war zunächst unklar. Am Dienstagabend waren etwa 16 Hektar betroffen, die Flammen erfassten auch Baumkronen. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über vor Ort und suchte nach weiteren Glutnestern, hieß es weiter.

