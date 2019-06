Treptow-Köpenick Baracke in Flammen: Eine leblose Person, vier Verletzte

In der Nacht ist es in Friedrichshagen (Treptow-Köpenick) zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr wurde um 3.26 Uhr alarmiert. Eine 1000 qm große Baracke, die auf dem ehemaligen Gelände der staatlichen Museen steht, stand in Flammen. Während des Brandes stürzte das Dach der Baracke ein.

Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurden vier Personen verletzt. Bei den Aufräumarbeiten wurde eine leblose Person gefunden. Die Personen sollen sich unerlaubt auf dem Gelände aufgehalten haben. Gegen sieben Uhr hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes wird die Ermittlungen übernehmen.