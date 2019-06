Blaulicht-Blog: SEK-Einsatz - Mann droht mit Messer

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 25. Juni.

+++ SEK-Einsatz - Mann droht mit Messer +++

SEK-Einsatz in Friedenau: Am Montagabend hat sich ein Mann rechtswidrig in der Eschenallee in einer Kellerwohnung aufgehalten. Die Polizisten wollten ihn herausholen. Als der Mann die Beamten sah, bedrohte er sie mit einem Messer und verbarrikadierte sich in der Wohnung. Ein SEK konnte den Mann schließlich überwältigen und festnehmen. Bei der Festnahme wurde er verletzt und kam in ein Krankenhaus. Eine Polizistin erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung am Oberarm und kam zur ambulanten Versorgung in eine Klinik.

+++ Frau von Straßenbahn angefahren +++

An der Mollstraße in Mitte ist eine Fußgängerin an einer Ampel, die sie bei Rot betrat, von einer Straßenbahn angefahren worden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.