Blaulicht-Blog: Fußgänger von Auto angefahren

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 24. Juni.

+++ Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt +++

Ein Fußgänger ist in Tiergarten von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 79-Jährige überquerte in der Nacht zu Montag bei Grün die Fahrbahn des Reichpietschufers, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein 54 Jahre alter Autofahrer, der ebenfalls Grün hatte, fuhr den Mann beim Linksabbiegen mit seinem Auto an. Der Senior stürzte und zog sich Verletzungen an Becken und Kopf zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Zwei Tote und 129 Verletzte am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen zwei Menschen ums Leben gekommen, mindestens 129 weitere Personen wurden verletzt. Am Sonnabendabend verunglückte ein 24 Jahre alter Motorradfahrer in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin), wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg sagte. Der Mann sei mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort.

Der zweite tödliche Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 10 in der Nähe des Dreiecks Spreeau bei Niederlehme (Landkreis Dahme-Spreewald). Ein Auto kam von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und überschlug sich. Ein 26 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben, drei weitere Insassen wurden verletzt.

Das Lagezentrum in Potsdam zählte von Freitag bis Sonntag insgesamt 573 Unfälle.