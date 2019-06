Blaulicht-Blog: Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 23. Juni.

+++ Frau stirbt bei Wohnungsbrand +++

In der Nacht zu Sonntag brannte gegen 2.30 Uhr eine Wohnung im 8. Stock eines zehngeschossigen Hochhauses in der Alfred-Randt-Straße in Köpenick. Die Rettungskräfte fanden während der Löscharbeiten in der Brandwohnung eine bewusstlose ungefähr 70 Jahre alte Frau vor. Eine Notärztin und Notfallsanitäter begannen umgehend mit der Reanimation, die nach gut 60 Minuten erfolglos abgebrochen wurde. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften am Ort. Die Brandursache wird noch ermittelt. Angehörige der Toten wurden vor Ort betreut. Weitere Menschen kamen durch den Brand in dem Mehrfamilienhaus nicht zu schaden, hieß es.

+++ Auto rast gegen Baum - Fahrer tot +++

Der Fahrer eines VW prallte in der Nacht zu Sonntag auf der Friederikestraße in Reinickendorf gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich nach einer leichten Linkskurve. Die genauen Umstände werden erzeit ermittelt.

Die verstreuten Fahrzeugteile und der Unfallwagen.

Foto: Morris Pudwell

+++ Motorradfahrer fliegt aus Kurve und prallt gegen Baum - tot +++

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zu Sonntag in (Ostprignitz-Ruppin) gegen einen Baum gefahren und gestorben. „Der 24-Jährige war mit seiner Maschine auf dem Strüweweg unterwegs und wurde aus der Kurve getragen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin sei es zu der Kollision mit einem Baum gekommen.

+++ Einkaufszentrum in Strausberg in Flammen +++

In Strausberg (Märkisch-Oderland) hat am Sonnabendabend ein Einkaufszentrum gebrannt. Nach ersten Ermittlungen war ein Reifenstapel einer Autowerkstatt gegen 20.30 Uhr in Flammen aufgegangen und der Brand breitete sich auf das angrenzende Einkaufszentrum aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei war den Angaben nach im Einsatz. „Das Feuer ist weitgehend unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher in der Nacht zu Sonntag. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.