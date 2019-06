Polizeibericht Berlin: Betrunkener hat Autopanne - Führerschein beschlagnahmt

In Charlottenburg blieb in der Nacht zu Sonnabend auf der A111 ein BMW liegen. Wie sich herausstellte, war der Fahrer betrunken.

Berlin. Dumm gelaufen: Wegen eines technischen Defekts blieb der BMW eines Mannes in der Nacht zu Sonnabend auf der A 111 in Höhe der Zufahrt von der Anschlussstelle Heckerdamm liegen. Passanten informierten die Polizei über die Gefahrenstelle. Daraufhin fuhr eine Streife der Autobahnpolizei zu dem liegengebliebenen Fahrzeug in Charlottenburg, sperrte die Zufahrt und kontrollierte den 35 Jahre alten Autofahrer.

2,5 Promille im Blut

Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei dem Mann einen Wert von 2,5 Promille, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.