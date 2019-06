Polizeibericht Berlin: Kind bei Unfall verletzt – Autofahrer flüchtet zu Fuß

Bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf wurde ein siebenjähriger Junge auf seinem Fahrrad verletzt. Der Autofahrer flüchtete zu Fuß.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Hellersdorf wurde ein siebenjähriger Junge verletzt. Nach Angaben von Zeugen hatte ein Mann mit einem Audi gegen 19.50 Uhr die Heidenauer Straße befahren und war nach rechts in die Rathener Straße abgebogen. Dabei erfasste er den kleinen Jungen, der mit seinem Fahrrad vom Gehweg kommend auf die Rathener Straße fuhr.

Der unbekannte Autofahrer parkte das Fahrzeug und ging zurück zur Unfallstelle. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den verletzten Siebenjährigen.

Audi war schon außer Betrieb gesetzt

Als die Polizei eintraf, war der Autofahrer allerdings vom Unfallort geflüchtet. Wie sich herausstellte, war der Audi außer Betrieb gesetzt, die Siegel des Kennzeichens waren gefälscht. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Der Junge kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.