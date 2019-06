Blaulicht-Blog: Hausdach in Flammen - zwei Kinder verletzt

In Lichtenrade brannte in der Nacht das Dach eines Einfamilienhauses.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 22. Juni.

+++ Hausbrand in Lichtenrade - zwei Kinder im Krankenhaus +++

Nach einem Brand in Lichtenrade sind zwei Kinder und ein Erwachsener mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Das ausgebaute Dachgeschoss eines dreigeschossigen Einfamilienhauses in der Paplitzer Straße stand am frühen Samstagmorgen in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. 50 Löschkräfte kämpften mehrere Stunden gegen die Flammen. Das Dachgeschoss brannte komplett aus. Die Brandursache muss nun ermittelt werden.

Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten.

Foto: Thomas Peise

+++ Massenschlägerei in Neukölln +++

Am Freitagabend gegen 21.20 Uhr kam es in der Wederstraße in Neukölln offenbar zu einer Massenschlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen. Zeugenaussagen nach waren über 20 Personen verwickelt, berichtet unser Polizeireporter. Zwei Personen wurden verletzt. Die Angelegenheit spielte sich auf einem parkähnlichen Areal ab. Innerhalb kürzester Zeit waren mindestens 15 Einsatzfahrzeuge der Berliner Polizei am Ort.