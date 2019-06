Blaulicht-Blog: Schwerverletzter am Gleisbett gefunden

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 21. Juni.

+++ Schwerverletzter im S-Bahnhof +++

Am S-Bahnhof Rathaus Steglitz in Steglitz ist in der Nacht zu Freitag ein schwer verletzter Mann am Gleisbett gefunden worden. Der Mann war ansprechbar, konnte aber nicht sagen, wer oder wie ihm die schweren Verletzungen zugefügt worden sind. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, da es keinerlei Zeugen des Vorfalls gibt.

Einsatzkräfte versorgen den schwer verletzten Mann am Gleisbett.

+++ Auto in Westend ausgebrannt +++

In Charlottenburg ist in der Nacht zu Freitag ein Auto ausgebrannt. Ein Passant bemerkte den brennenden Wagen kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz in der Masurenallee, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht verhindern. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Das ausgebrannte Auto in der Masurenallee.

+++ Autofahrerin stirbt bei Unfall +++

Eine 66 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Märkisch-Oderland gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Wagen am Donnerstagabend von der Fahrbahn der B112 zwischen Podelzig und Hathenow ab und prallte mit ihm gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie starb noch am Unfallort.