Blaulicht-Blog: Polizist verfolgt Diebe auf Elektroroller

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 21. Juni.

+++ Polizist verfolgt Diebe auf Elektroroller +++

Ein Polizist hat in Charlottenburg zwei mutmaßliche Diebe auf einem E-Roller verfolgt und gestellt. Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, waren die beiden Männer mit gestohlener Kleidung auf der Flucht. Der Polizist benutzte den E-Roller eines Passanten und konnte auf diese Weise die beiden Männer festnehmen. Am Nachmittag stellte die Polizei klar: Es habe sich bei dem Gefährt nicht um die jüngst für den Straßenverkehr zugelassenen E-Tretroller gehandelt, sondern um einen Elektroroller, wie sie in Berlin schon länger auf dem Markt sind.

2 Männer flüchten in #Charlottenburg mit geklauter Kleidung vor unseren Kolleg., haben die Rechnung aber ohne den #Elektroroller eines Passanten gemacht, auf den sich einer der Kollegen schwingt & "unter Strom" Verfolgung aufnimmt.

✅Festnahme eines Verdächtigen

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 21, 2019

+++ Mann beleidigt Frauen mit Kopftuch und wird verprügelt +++

Ein 39-Jähriger hat Donnerstagmittag zwei Frauen mit Kopftuch (21 und 42 Jahre alt) vor einem Lokal an der Müllerstraße in Wedding wegen ihres Kopftuchs beleidigt. Der Vorfall trug sich gegen 12.50 Uhr im Außenbereich des Lokals zu. Zwei Passanen wollten den Mann beruhigen. Dieser reagierte aggressiv und attackierte die Männer. Es entwickelte sich eine Schlägerei, bei der der 39-Jährige zu Boden ging. Die beiden Begleiter der Frauen, die zu diesem Zeitpunkt im Restaurant waren, bekamen die Auseinandersetzung mit und sollen sich in das Geschehen eingemischt und ebenfalls auf den Tatverdächtigen eingeschlagen haben. Der 39-Jährige, der nach eigenen Angaben unter psychischen Störungen leidet, kam nach einer Personalienfeststellung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Drei versuchte Wohnungseinbrüche in zwei Stunden - Festnahme +++

In Lichterfelde hat die Polizei am Donnerstagabend einen 14-Jährigen festgenommen, der am Nachmittag zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr in gleich drei Wohnungen eingestiegen sein soll. Der mutmaßliche Einbrecher hatte sich Zugang zu zwei Wohnungen am Ortlerweg und in der Goerzallee verschafft und war jeweils auf die schon betagteren Mieterinnen im Alter zwischen 76 und 86 Jahren getroffen sein, sodass er seine Einbrüche zweimal ohne Beute abbrechen musste. Der 14-Jährige führte nach Polizeiangaben ein Messer mit sich, mit dem er zwei der drei Frauen bedrohte. Gegen 18 Uhr kommten Polizisten den Jugendlichen in der Nähe des Ortlerwegs festnehmen. Derzeit wird geprüft, ob er noch für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte.

+++ Verletzte bei Verpuffung in Baugrube +++

Bein einer Verpuffung in einer Baugrube am Fischhauser Weg in Gesundbrunnen sind nach Angaben der Feuerwehr am Feuerwehr am Freitagmorgen zwei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften vor Ort.

+++ Verletzter Mann in Gleisbett gefunden +++

Am S-Bahnhof Rathaus Steglitz ist in der Nacht zu Freitag ein schwer verletzter Mann am Gleisbett gefunden worden. Der Mann war ansprechbar, konnte aber nicht sagen, wer oder wie ihm die schweren Verletzungen zugefügt worden sind. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, da es keinerlei Zeugen des Vorfalls gibt.

Einsatzkräfte versorgen den schwer verletzten Mann am Gleisbett.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto in Westend ausgebrannt +++

In Charlottenburg ist in der Nacht zu Freitag ein Auto ausgebrannt. Ein Passant bemerkte den brennenden Wagen kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz in der Masurenallee, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht verhindern. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Das ausgebrannte Auto in der Masurenallee.

Foto: Thomas Peise

+++ Autofahrerin stirbt bei Unfall +++

Eine 66 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Märkisch-Oderland gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Wagen am Donnerstagabend von der Fahrbahn der B112 zwischen Podelzig und Hathenow ab und prallte mit ihm gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie starb noch am Unfallort.

+++ Fünfjähriger von Auto erfasst +++

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Charlottenburg ist ein fünf Jahre alter Junge verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wartete eine 60-Jährige gegen 18.15 Uhr mit ihrem Wagen zunächst an einem Fußgängerüberweg am Heckerdamm Ecke Halemweg und ließ eine Personengruppe passieren. Sie setzte dann ihre Fahrt fort, hatte hierbei jedoch offenbar den Fünfjährigen übersehen, der daraufhin von dem Auto erfasst und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 34 Jahre alte Mutter sowie die zehnjährige Schwester des Kleinen erlitten einen Schock und mussten ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

+++ Zutritt zu Disco verweigert - Mann prügelt los +++

Weil er am Donnerstagabend nicht in eine Discothek an der Rathausstraße in Mitte kam, ist ein 28-Jähriger ausgerastet und hat um sich geschlagen, wie die Polizei am Freitag meldete. Es entwickelte sich eine Schlägerei mit einem ebenfalls 28-jährigen Türsteher, der auch einen Teleskopstock eingesetzt haben soll. Beide Männer zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an. Eine ärztliche Behandlung lehnte der am Kopf blutende 28-Jährige ab. Der Türsteher war nicht verletzt.

+++ E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer +++

Aus noch nicht geklärter Ursache kam in der vergangenen Nacht ein E-Bike-Fahrer in Zehlendorf zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr hatte die Polizei hinzualarmiert und angegeben, dass unbekannte Passanten gegen 23.30 Uhr den Notruf gewählt hätten, nachdem sie den Mann gegen 23.30 Uhr in der Argentinischen Allee Ecke Marshallstraße bemerkt hatten. Der 62-Jährige lag bewusstlos neben seinem E-Bike auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Onkel-Tom-Straße. Der Mann hatte eine Kopfplatzwunde und musste von den Rettungskräften der Feuerwehr reanimiert werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.