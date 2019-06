Blaulicht-Blog: Reetdach geht in Flammen auf

+++ Reetdach in Flammen +++

Das Reetdach eines Kiosks am U-Bahnhof Dahlem Dorf in der Königin-Luise-Straße in Steglitz stand in der Nacht zu Donnerstag in Flammen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Dabei setzten sie auch Schaum ein. Dieser lief auf die darunter liegenden U-Bahngleise. Der Bahnhof wurde gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

Einsatzkräfte löschen das Reetdach am U-Bahnhof Dahlem Dorf.

Foto: Thomas Peise

+++ Überfall mit Messer auf Lokal +++

Ein Unbekannter hat zwei 63 und 35 Jahre alte Mitarbeiter eines Lokals in Neukölln überfallen und ausgeraubt. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, bedrohte der Täter die beiden am späten Mittwochnachmittag in dem Lokal am Buckower Damm mit einem Messer. Anschließend griff er sich ein Kellnerportemonnaie und flüchtete. Verletzt wurde niemand.

+++ Kleintransporter erneut in Flammen +++

Innerhalb von 24 Stunden brannte ein Kleintransporter in der Nacht zu Donnerstag im Stellingdamm in Köpenick erneut. Auch diesmal ermittelt die Kriminalpolizei. Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch an gleich zwei Orten in Berlin Fahrzeuge angezündet. Nach Polizeiangaben brannte gegen 2.15 Uhr ein Kleintransporter am Stellingdamm in Köpenick. Zuvor fing im Ortsteil Weißensee ein Auto in der Falkenberger Straße Feuer. Herbeigerufene Rettungskräfte löschten die Brände. Die Polizei geht derzeit sowohl in Weißensee als auch in Köpenick von Brandstiftung aus.