Waldbrand im Berliner Südosten: Feuerwehr rückt mit über 100 Kräften aus

Der #Brand von 3.000 m² Waldboden am #südlichen_Plumpengraben in #Grünau konnte Dank der hervorragenden Zusammenarbeit von 60 Kräften der @Berliner_Fw und 43 Kräften der #Freiwilligen_Feuerwehr aus #LDS mit 4 C- und 3 D-Rohren gelöscht werden. Es kam niemand zu Schaden. #goodjob pic.twitter.com/aCFZGzCtDF