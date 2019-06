Blaulicht-Blog: Laube am Heckerdamm ausgebrannt

Eine Laube steht an der Kleingartenanlage am Heckerdamm in Flammen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 19. Juni.

+++ Laube in Kleingartenanlage brennt aus +++

In einer Kleingartenanlage im Heckerdamm in Charlottenburg ist am frühen Mittwochmorgen eine Laube komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Autos in Köpenick und Weißensee angezündet +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch an gleich zwei Orten in Berlin Fahrzeuge angezündet. Nach Polizeiangaben brannte gegen 2.15 Uhr ein Kleintransporter am Stellingdamm in Köpenick. Zuvor fing im Ortsteil Weißensee ein Auto in der Falkenberger Straße Feuer. Herbeigerufene Rettungskräfte löschten die Brände. Weitere Fahrzeuge wurden in beiden Fällen nicht beschädigt. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Polizei geht derzeit sowohl in Weißensee, als auch in Köpenick von Brandstiftung aus. Immer wieder kommt es in Berlin zu Vorfällen, bei denen Fahrzeuge oder Container von Unbekannten angezündet werden. Erst in der vergangenen Woche brannte ein Auto auf einem Parkplatz an der Eisenacher Straße in Hellersdorf.

+++ Maschine brennt auf Arbeitszug +++

Auf einem Betriebsgelände in Großbeeren im Landkreis Teltow-Fläming ist eine Maschine auf einem Arbeitszug in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache ist bislang unbekannt und wird ermittelt.