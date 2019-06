Polizei fahndet nach diesem mutmaßlichen Angreifer

Mit diesem Bild sucht die Berliner Polizei nach dem bislang unbekannten Angreifer von der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg.

Der bislang Unbekannte soll einen 34-Jährigen an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg angegriffen haben.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern und einem Video sucht die Berliner Polizei nach einem bislang Unbekannten, der bereits am 14. September 2018 an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg einen 34-Jährigen angegriffen haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Mann zuvor mit einer Frau gestritten und diese dabei in Richtung Straße abgedrängt. Der 34-Jährige ging schlichtend dazwischen. Daraufhin schlug der Unbekannte dem Streitschlichter mehrfach ins Gesicht. Dabei ging der 34-Jährige zu Boden. Dennoch trat der Unbekannte wiederholt auf den Mann ein. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Die Ermittler fragen:

• Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu dessen Aufenthaltsort machen?

• Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Kommissariat des Polizeiabschnitts 15 in der Eberswalder Straße 6-9 in 10437 Berlin-Prenzlauer Berg unter der Telefonnummer (030) 4664-115700/701 oder eine andere Polizeidienststelle.

