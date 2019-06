In Hellersdorf hat es in einer Wohnung gebrannt.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Wohnung in Hellersdorf steht in Flammen

+++ Wohnung steht in Flammen +++

In der Nacht zu Sonntag ist in einer Wohnung an der Lion-Feuchtwanger-Straße in Hellersdorf ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand, der auch schon auf die Dachhaut übergriff, rasch löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.