"Club der Visionäre" könnte nach Feuer bald wieder öffnen

Berlin. Partygänger in Berlin können hoffen: Nach einem Brand könnte der bekannte „Club der Visionäre“ in Treptow bald wieder öffnen. Der Hauptgästebereich sei nicht betroffen, erklärten die Betreiber, nachdem ein Feuer in der Nacht zu Sonnabend in dem Open-Air-Club am Flutgraben ausgebrochen war. Man hoffe, den Club nach Abstimmung mit den Behörden bald wieder öffnen zu können.

Zu den Brandursachen war noch nichts bekannt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt, schon am Sonnabend wurden Spuren gesichert. Die ersten Untersuchungen hätten aber noch kein eindeutiges Ergebnis gebracht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach ihren Angaben wollten Kriminaltechniker an diesem Montag vor Ort ermitteln.

Laut Feuerwehr war ein 400 Quadratmeter großer Holzverschlag in Brand geraten. Mit 70 Kräften verhinderte sie, dass der Brand auf eine benachbarte Tankstelle übergriff.

Rund 70 Einsatzkräfte bekämpften den Brand am Flutgraben.

Foto: dpa

Die Polizei teilte mit: "Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich noch circa 100 Personen in dem Club, die teils selbstständig und teils unter Polizeibegleitung die Räumlichkeiten verließen."

Drei Menschen mussten wegen Augenreizungen und Reizhusten behandelt werden. Der „Club der Visionäre“ erklärte hingegen, weder Gäste noch Mitarbeiter seien verletzt worden.

Das Programm des beliebten Szenelokals wurde am Sonntag fortgesetzt. Nicht an seinem eigentlichen Standort zwar, sondern auf dem nahen Clubschiff „Hoppetosse“, aber es war ein Zeichen, dass es nach dem Unglück weitergeht.

Nur noch rund zwei Dutzend Menschen waren auf Areal von Club der Visionäre

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nur noch etwa zwei Dutzend Menschen seien auf dem Areal gewesen, als die Helfer eintrafen. „Es ist ein großes Glück, dass das Feuer nicht in der Nacht ausgebrochen ist, als da Vollbetrieb war.“

Gebrannt habe nur ein kleiner Teil des Freiluftbereichs, erklärten die Clubbetreiber. Die Terrassen und das Mauerwerk seien nicht betroffen. Bis zur Neueröffnung gehe es mit Programm ab Sonntag auf dem Schiff "Hoppetosse" am nahen Spreeufer weiter.

Ein Video, das ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte, zeigt die Ausmaße des Brandes:

Zustand der Stromleitungen bemängelt

Die Feuerwehr bemängelte den Zustand des Clubs. In einfach zusammengezimmerten Bretterhütten auf dem Gelände gebe es "teilweise abenteuerliche Strominstallationen", kritisierte der Sprecher. Auch ein paar Dutzend Propangasflaschen hätten herumgestanden, teilweise seien sie während des Brandes explodiert. Die Feuerwehr habe die Bauaufsicht gebeten, sich Clubs und Restaurants rund um den Flutgraben genauer anzusehen.

„Alle erforderlichen und verlangten Brandschutzmaßnahmen waren getroffen worden“, hieß es von Seiten der Betreiber. Der Brandschutz sei abgenommen, die Mitarbeiter geschult. Das Feuer sei außerhalb des Clubs ausgebrochen und habe dann auf ihn übergegriffen.

Feuer in "Club der Visionäre": Von außen sieht der Club fast unversehrt aus

Nach dem Brand sah es auf den ersten Blick fast aus wie immer: Der Club lag im Sonnenschein am Spreeufer, Touristen blieben an der kleinen Brücke Am Flutgraben stehen und guckten. In einer Bar gegenüber wurde kaltes Bier ausgeschenkt. Beim genaueren Hinsehen wurde aber das Ausmaß des Feuers deutlich.

Die Trauerweide, die über die Terrasse ragt, ist halb verkohlt, und auch die darunter hängende Discokugel hat zum Teil ihren Glitzer verloren. Die Luft riecht noch leicht nach Rauch, und auf einem Vordach liegen Holzstreben und ein Teil der Isolierung.

Die Pollizei hat den Bereich am Flutgraben weiträumig abgesperrt.

Foto: Charlene Rautenberg

Die Polizei sperrte den Eingangsbereich zu dem Club weiträumig ab und sicherte Spuren.Eine erschöpft wirkende Mitarbeiterin wurde noch schnell durch die Absperrung gelassen, um ihr Handy und ihr Portemonnaie zu holen. Immer wieder hielten Menschen an und fotografierten, manche kamen extra, um sich die Folgen des Brandes anzusehen.

"Club der Visionäre" eine der beliebtesten Berliner Locations

Der "Club der Visionäre" gehört zu den bekanntesten Open-Air-Clubs Berlins. Die Bar mit Sonnenterrasse am Wasser ist vor allem wegen seiner Partys am Sonntagnachmittag beliebt. Der Club erstreckt sich über mehrere Ebenen am grün umwucherten Flutgraben nahe der Spree. Auch viele Touristen tanzten auf den Holzplanken zu Elektro, House und Techno.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen an der Straße Am Flutgraben.

Foto: dpa

Auf Instagram beklagten Nutzer das vorläufige Aus für die Bar. „Mein zweites zu Hause“, schrieb eine Nutzerin. „Ein Stück Heimat geht verloren“, postete ein anderer. Eine Frau berichtete über ihre erste Verabredung mit ihrem Mann in dem Club. „Hoffentlich kann man alles wieder aufbauen.“

So lauschig war es noch bis vor Kurzem im "Club der Visionäre".

Foto: pa

So waren Anaïse Lesne (30) und Hampy Hamparian (28) extra mit dem Auto über Nacht aus dem französischen Lille angereist, um ihre Freunde, die bis Sonntagmorgen um 6 Uhr im Club auflegen sollten, zu überraschen. „Verdammt, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen und jetzt brennt der Club ab“, sagte Anaïse. Von den sechs DJs hatten sie bisher nichts gehört.

Spendenaufruf für den "Club der Visionäre" gestartet

Amine Zaid hat einen Spendenaufruf gestartet.

Foto: Charlene Rautenberg

Es gibt auch schon Solidaritätsbekundungen: Amine Zaid (30), der in der Nähe wohnt, befestigte eine mit einem Spendenaufruf beschriebene Schallplatte am Brückengeländer gegenüber der Visionäre. Er befürchtet, dass der Club wegen Geldknappheit nicht wieder aufgebaut werden könnte oder wegen hoher Auflagen geschlossen werden muss. „Berlin lebt von alternativen, subkulturellen Orten wie diesem. Die Saison ist hier wohl jetzt gelaufen“, so Zaid.

"Der Club der Visionäre gehört einfach zur Berliner Clublandschaft - genauso wie Bretterbauten und das Unfertige", teilte der Berliner Grünen-Abgeordnete Georg Kössler mit. Er hoffe auf einen Neuaufbau mit verbessertem Brand- und Lärmschutz.

Der CDU-Abgeordnete Christian Goiny sprach auf Facebook nach dem Brand von einer traurigen Nachricht, warnte aber davor, „den Vorfall zum Anlass zu nehmen, weiteren Druck auf die Clubs dieser Stadt auszuüben“. Die meisten, so Goiny, würden das Thema Brandschutz sehr ernst nehmen.

