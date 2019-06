"Club der Visionäre" in Berlin brennt komplett aus

Das bekannte Berliner Szenelokal "Club der Visionäre" am Flutgraben in Treptow ist am Sonnabendmorgen vollständig ausgebrannt.

Ein Feuer hat den bekannten "Club der Visionäre" am Flutgraben in Treptow vollständig zerstört. Drei Menschen wurden verletzt.

Berlin. Das bekannte Szenelokal "Club der Visionäre" am Flutgraben in Treptow ist vollständig ausgebrannt. Am Sonnabendmorgen standen dort 400 Quadratmeter des Holzbaus in Flammen, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.

Die Einsatzkräfte retteten mehrere Personen aus dem Open-Air-Club, drei wurden leicht verletzt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf eine nahe gelegenen Tankstelle übergriffen.

Sie musste aus Sicherheitsgründen am Morgen geschlossen werden, auch die Zapfsäulen wurden vorsorglich gesperrt, so ein Mitarbeiter. Er hatte morgens die Rauchschwaden gesehen. „Ganz Kreuzberg war vernebelt“, sagt er. Die Sicherheitsmaßnahmen hätten in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr gut funktioniert.

Wie die Morgenpost erfuhr, wurden auch mehrere Druckgasbehälter in Sicherheit gebracht. Am frühen Nachmittag kontrollierte die Feuerwehr noch einmal zur Sicherheit, ob auch alle Brandherde gelöscht waren.

Rund 70 Einsatzkräfte bekämpften den Brand am Flutgraben.

Foto: dpa

Feuer in "Club der Visionäre": Von außen sieht der Club fast unversehrt aus

Nach dem Brand sieht es auf den ersten Blick fast aus wie immer: Der "Club der Visionäre" liegt im Sonnenschein am Spreeufer, Touristen bleiben an der kleinen Brücke Am Flutgraben stehen und gucken. In einer Bar gegenüber wird kaltes Bier ausgeschenkt. Beim genaueren Hinsehen wird aber das Ausmaß des Feuers deutlich.

Von außen sieht der Club kaum beschädigt aus. Doch er wurde fast vollkommen zerstört.

Foto: Charlene Rautenberg

Die Trauerweide, die über die Terrasse ragt, ist halb verkohlt, und auch die darunter hängende Discokugel hat zum Teil ihren Glitzer verloren. Die Luft riecht noch leicht nach Rauch, und auf einem Vordach liegen Holzstreben und ein Teil der Isolierung.

Die Pollizei hat den Bereich am Flutgraben weiträumig abgesperrt.

Foto: Charlene Rautenberg

Die Polizei hat den Eingangsbereich zu dem Club weiträumig abgesperrt und sichert Spuren. Immer wieder halten Menschen an und fotografieren, manche kommen extra, um sich die Folgen des Brandes anzusehen. Eine erschöpft wirkende Mitarbeiterin wird noch schnell durch die Absperrung gelassen, um ihr Handy und ihr Portemonnaie zu holen.

"Club der Visionäre" eine der beliebtesten Berliner Locations

Der "Club der Visionäre" gehört zu den bekanntesten Open-Air-Clubs Berlins. Die Bar mit Sonnenterrasse am Wasser ist vor allem wegen seiner Partys am Sonntagnachmittag beliebt. Der Club erstreckt sich über mehrere Ebenen am grün umwucherten Flutgraben nahe der Spree. Auch viele Touristen tanzten auf den Holzplanken zu Elektro, House und Techno.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen an der Straße Am Flutgraben.

Foto: dpa

Auf Instagram beklagten Nutzer das vorläufige Aus für die Bar. „Mein zweites zu Hause“, schrieb eine Nutzerin. „Ein Stück Heimat geht verloren“, postete ein anderer. Eine Frau berichtete über ihre erste Verabredung mit ihrem Mann in dem Club. „Hoffentlich kann man alles wieder aufbauen.“ Die Betreiber der "Visionäre" waren am Sonnabend zunächst nicht zu erreichen. Auch bei Facebook, Twitter und Instagram meldeten sie sich nicht. Für den Abend waren mehrere DJs angekündigt.

So lauschig war es noch bis vor Kurzem im "Club der Visionäre".

Foto: pa

So sind Anaïse Lesne (30) und Hampy Hamparian (28) extra mit dem Auto über Nacht aus dem französischen Lille angereist, um ihre Freunde, die bis Sonntagmorgen um 6 Uhr im Club auflegen sollten, zu überraschen. „Verdammt, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen und jetzt brennt der Club ab“, sagt Anaïse. Von den sechs DJs haben sie bisher nichts gehört.

Spendenaufruf für den "Club der Visionäre" gestartet

Amine Zaid hat einen Spendenaufruf gestartet.

Foto: Charlene Rautenberg

Es gibt auch schon Solidaritätsbekundungen: Amine Zaid (30), der in der Nähe wohnt, befestigte eine mit einem Spendenaufruf beschriebene Schallplatte am Brückengeländer gegenüber der Visionäre. Er ist Mitglied der Clubcommission, die Berliner Club-, Festival-, Open-Air-, Party- und Kultureventveranstalter unterstützt und fördert.

Er befürchtet, dass der Club wegen Geldknappheit nicht wieder aufgebaut werden könnte oder wegen hoher Auflagen geschlossen werden muss. „Berlin lebt von alternativen, subkulturellen Orten wie diesem. Die Saison ist hier wohl jetzt gelaufen“, so Zaid.

Mehr Polizeimeldungen:

Blaulicht-Blog: Autofahrer flieht nach Crash am Alex zu Fuß

Bombe am Alexanderplatz in der Nacht entschärft

Mann in Berliner Altenheim niedergestochen