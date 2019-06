Kreuzberger "Club der Visionäre" brennt komplett aus

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen an der Straße Am Flutgraben in Kreuzberg. Der Club der Visionäre brannte komplett aus.

Ein Feuer hat den bekannten "Club der Visionäre" am Flutgraben in Kreuzberg vollständig zerstört. Drei Menschen wurden verletzt.

Berlin. Das bekannte Szenelokal "Club der Visionäre" am Flutgraben in Kreuzberg ist vollständig ausgebrannt. Am Sonnabendmorgen standen dort 400 Quadratmeter eines Holzbaus in Flammen, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.

Nach deren Angaben retten die Einsatzkräfte mehrere Personen aus dem Open Air Club, drei wurden leicht verletzt. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf eine nahe gelegenen Tankstelle übergriffen. Wie die Morgenpost erfuhr, wurden auch mehrere Druckgasbehälter in Sicherheit gebracht.

Rund 70 Einsatzkräfte bekämpften den Brand am Flutgraben.

Foto: dpa

Zwischen Kreuzberg und Treptow gelegen gehört der "Club der Visionäre" zu den bekanntesten Open Air Clubs Berlins. Die Bar mit Sonnenterrasse am Wasser ist vor allem wegen seiner Partys am Sonntagnachmittag beliebt. Auch am Sonnabend sollten eigentlich mehrere DJs dort auflegen.

So lauschig war es noch bis vor Kurzem im "Club der Visionäre".

Foto: pa

Mehr Polizeimeldungen:

Blaulicht-Blog: Autofahrer flieht nach Crash am Alex zu Fuß

Bombe am Alexanderplatz in der Nacht entschärft

Mann in Berliner Altenheim niedergestochen