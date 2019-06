Blaulicht-Blog: Autofahrer flieht nach Crash am Alex zu Fuß

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 15. Juni.

+++ Autofahrer flieht zu Fuß nach Crash am Alex +++

An der Kreuzung Karl-Liebknecht- Ecke Memhardstraße in Mitte sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person verletzt, sie kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer aus dem anderen Fahrzeug flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. In seinem Pkw wurde im Fußraum eine größere Menge Drogen und fünf Handys gefunden. Die Polizei stellte den Wagen sicher. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+++ Blindgänger am Alexanderplatz entschärft +++

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist nahe dem Berliner Alexanderplatz in Mitte erfolgreich entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Zünder in der Nacht zum Sonnabend gesprengt. Anschließend hoben die Behörden die Sperrungen rund um den Fundort auf. Verletzte oder Schäden gab es nicht. Mehr lesen Sie HIER!

+++ Brand in Kreuzberg - Feuerwehr im Großeinsatz +++

Am Sonnabendmorgen ist in Kreuzberg ein Feuer ausgebrochen. Am Flutgraben brannte auf 400 Quadratmetern ein Holzverschlag. Die Feuerwehr rückte mit 70 Einsatzkräften an. Sie bargen mehrere Druckgasbehälter. Personen seien bisher nicht zu Schaden gekommen, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.

+++ Serie von 13 Raubüberfällen aufgeklärt - Tatverdächtiger in U-Haft +++

Eine Serie von zehn Raubüberfällen in Berlin und drei in Brandenburg gilt als aufgeklärt. Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes haben am Sonnabend früh einen Tatverdächtigen festgenommen. Gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft führten auf die Spur eines 35-jährigen Mannes, der zwischen Dezember 2018 und Januar 2019 Raubüberfälle auf Apotheken, Tankstellen und Supermärkte begangen haben soll. Ein von der Staatsanwaltschaft Berlin erwirkter Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss wurde gegen 6 Uhr vollstreckt und der dringend Tatverdächtige in der Wohnung seiner Freundin am Belziger Ring in Marzahn festgenommen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte mehrere Schreckschusswaffen und Drogen. Auf Veranlassung der Staatanwaltschaft wurde der Festgenommene einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

+++ Wieder brennt es an der Gitschiner Straße +++

In dem Müllschluckerraum hat es bereits mehrere Male gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell.

Foto: Thomas Peise

Erneut hat es in einem Müllschluckerraum an der Gitschner Straße in Kreuzberg gebrannt. Wie auch die letzten Male rückte die Feuerwehr mit vier Staffeln an und konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten ermitteln nun zur Brandursache.

+++ Zwei Menschen bei Feuer verletzt +++

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einer Dachgeschosswohnung.

Foto: Thomas Peise

Am Hans-Schiebel-Platz in Rüdnitz bei Bernau (Barnim) ist am frühen Sonnabendmorgen in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zwei Mieter aus der Wohnung. Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus in Buch. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

+++ Große Halle geht in Flammen auf +++

Beim Brand einer großen Lagerhalle in Trebbin (Teltow-Fläming) ist erheblicher Schaden entstanden. Das rund 2000 Quadratmeter große Gebäude ging am Freitagabend in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Verletzte gab es nicht. Warum es brannte, war noch unklar.