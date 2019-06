Fliegerbombe am Alexanderplatz (Berlin): Bahnverkehr wird eingestellt

Der Blindgänger wurde auf einer Baustelle an der Dircksenstraße in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes gefunden. Die Polizei richtete einen Sperrkreis ein.

An der Dircksenstraße wird am Freitag eine 100-Kilo-Bombe entschärft. Davon ist auch der Verkehr am S-Bahnhof Alexanderplatz betroffen.

Berlin. In Berlin-Mitte ist am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe in der Nähe des Alexanderplatzes entdeckt worden. Der Blindgänger muss noch am Freitagabend entschärft werden, meldete die Berliner Polizei.

Laut Feuerwehr kann mit der Entschärfung frühestens ab 22 Uhr begonnen werden. Bis dahin müssen 3000 Menschen den Sperrkreis von 300 Metern verlassen haben. Gegen 19.30 Uhr startete die Polizei die ersten Evakuierungen. Auch Straßensperrungen wurden eingerichtet.

Polizisten bei den Evakuierungen am Freitagabend im Umfeld des Blindgängers.

Foto: Thomas Peise

Die Entschärfung hat Auswirkungen auf den S-, Regional- und Fernverkehr. Die Berliner Feuerwehr meldete gegen 20.35 Uhr: "Für alle Nachtschwärmer und die, die pünktlich zu Hause sein müssen: Demnächst wird der Verkehr von U-, S- und Regional- sowie Fernbahn über Jannowitzbrücke eingestellt! Bitte plant Eure Alternativrouten rechtzeitig!"

#Bombenentschärfung am #Alex: Für alle #Nachtschwärmer und die, die pünktlich zu Hause sein müssen: Demnächst wird der Verkehr von U-, S- und Regional- sowie Fernbahn über #Jannowitzbrücke eingestellt! Bitte plant Eure Alternativrouten rechtzeitig! — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 14, 2019

Rund um den Alexanderplatz kam es am Freitagabend aufgrund der Straßensperrungen zu einem Verkehrschaos.

Blindgänger am Alexanderplatz: Sperrungen bis in die Nacht

Gefunden wurde der Blindgänger an der Dircksen- Ecke Voltairestraße in der Nähe des Alexanderplatzes. Einsatzkräfte der Polizei bereiten derzeit die Entschärfung vor. „Rechnen Sie damit, dass es im Umkreis des Fundortes bis in die Nacht zu Sperrungen kommt“, so die Berliner Polizei in einem Tweet.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter zeigte die Polizei den betroffenen Bereich. Dazu heißt es: "Nur innerhalb des rot eingefärbten Bereichs wird es zu Evakuierungen kommen. Der restliche Bereich ist lediglich gesperrt." Gegen 19.45 Uhr aktualisierte die Polizei den Sperrkreis:

#UPDATE:

Der Sperrkreis hat sich geändert. Im markierten Bereich wird es zu Evakuierungen kommen. Das #Alexa wird erst nach Geschäftsschluss evakuiert. Beim #Fernsehturm ist nur die Turmkugel betroffen.#weltkriegsbombe #mitte pic.twitter.com/cnOpLBt72a — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 14, 2019

Auch die Flugsicherung wurde informiert, damit keine Flugzeuge über das abgesperrte Gebiet fliegen sollten. An dem Bauzaun, hinter dem die Bombe gefunden worden war, haben sich unterdessen ein Dutzend Schaulustige versammelt. Mitten auf der Baustelle sind Polizisten zu sehen, die um den Blindgänger herumstehen, der mit einer hellblauen Kunststoffdecke bedeckt ist.

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, warum der Sperrkreis nicht kreisrund sei, antworte die Berliner Polizei: "Unsere Entschärfer gehen davon aus, dass die Bombe, sollte sie hochgehen, aufgrund der Bebauung der Umgebung keine kreisförmigen Schäden anrichtet."

"Erst wenn an sämtlichen Wohnungstüren geklingelt worden ist, kann die Entschärfung beginnen", sagte Polizeisprecher Michael Gassen am Einsatzort. Einwohner wurden aufgerufen, Unterschlupf bei Verwandten oder Bekannten zu suchen. Zudem organisierten die Einsatzkräfte Ausweichunterkünfte. Hilfe bekam die Polizei auch von der Feuerwehr, die sich vor allem um die Bewohner eines Pflegeheims kümmern sollte, das ebenfalls evakuiert werden sollte.

Blindgänger am Alexanderplatz: Verkehr der S-Bahn wird vor Entschärfung eingestellt

Die Berliner S-Bahn teilte mit, dass ab etwa 22 Uhr der Verkehr zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof eingestellt werde. Davon betroffen sind die S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9. Auch im Regional- und Fernverkehr sowie bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) komme es zu Einschränkungen.

Die Fundstelle der Bombe befindet sich in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums Alexa. Das Haus soll allerdings nicht evakuiert werden, wie eine Sprecherin auf Morgenpost-Nachfrage sagte. Es bleibe bis Ladenschluss um 21 Uhr geöffnet.

Die Feuerwache Mitte, die in der Nähe des Fundortes liegt, wird während der Entschärfung nicht evakuiert, wie die Morgenpost am Freitagabend erfuhr.