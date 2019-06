Alexanderplatz (Berlin): Fliegerbombe endeckt - Entschärfung heute

In der Nähe des Einkaufszentrums Alexa am Berliner Alexanderplatz ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Das Alexa soll bei der Entschärfung nicht geräumt werden, hieß es.

Berlin. In Berlin-Mitte ist am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Das meldete die Berliner Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der Blindgänger muss noch am heutigen Freitag entschärft werden, hieß es weiter.

Gefunden wurde der Blindgänger demnach an der Dircksen- Ecke Voltairestraße in unmittelbarer Nähe des Alexanderplatzes. Einsatzkräfte der Polizei bereiten derzeit die Entschärfung vor. „Rechnen Sie damit, dass es im Umkreis des Fundortes bis in die Nacht zu Sperrungen kommt“, so die Berliner Polizei in einem Tweet.

Die #Weltkriegsbombe in #Mitte muss noch heute vor Ort entschärft werden. Unsere Kolleg. treffen zzt. die nötigen Vorbereitungen. Rechnen Sie damit, dass es im Umkreis des Fundortes bis in die Nacht zu Sperrungen kommt.

Blindgänger am Alexanderplatz: Alexa und Feuerwache in unmittelbarer Nähe

Die Fundstelle der Bombe befindet sich in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums Alexa. Das Haus soll allerdings nicht evakuiert werden, wie eine Sprecherin auf Morgenpost-Nachfrage sagte.

Direkt nebenan befindet sich zudem die Feuerwache an der Voltairestraße. Auch hier werde derzeit geprüft, ob die Wache geräumt werden müsse, hieß es auf Nachfrage.