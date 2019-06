Avus gesperrt - Brennender Lkw sorgt für Stau auf A115

Verkehr in Berlin Lkw geht in Flammen auf: Stau auf Berliner A115

Die Autobahn A115 (Avus) ist am Freitagmorgen nach dem Brand eines Lastwagens vorübergehend gesperrt worden. Die Strecke wurde nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale stadteinwärts zwischen dem Kreuz Zehlendorf und Hüttenweg gesperrt. Demnach bildete sich in dem Bereich ein längerer Stau. Die Lkw-Zugmaschine ging nach Polizeiangaben am frühen Morgen zwischen dem Dreieck Nuthetal und Dreieck Funkturm in Flammen auf. Menschen wurden nach Feuerwehrangaben nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.