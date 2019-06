Blaulicht-Blog: Frau und Tochter flüchten vor Feuer

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 14. Juni.

+++ Frau und Tochter springen aus brennender Wohnung - Passant versucht, sie aufzufangen +++

Bei einem Wohnungsbrand an der Berliner Straße in Wilmersdorf wurden in der Nacht acht Personen verletzt. Das Feuer war in einer Wohnung im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Eine Frau und ihre 7-jährige Tochter sprangen aus dem Fenster der brennenden Wohnung. Ein Passant versuchte, beide aufzufangen. Dabei erlitten er und die Frau und ihre Tochter Verletzungen. Fünf weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, als sie durch das verqualmte Treppenhaus fliehen wollten. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln im Einsatz.

+++ Autobahn A115 nach Brand eines Lastwagens stadteinwärts gesperrt +++

Die Autobahn A115 (Avus) ist am Freitagmorgen nach dem Brand eines Lastwagens vorübergehend gesperrt worden. Die Strecke wurde nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale stadteinwärts zwischen dem Kreuz Zehlendorf und Hüttenweg gesperrt. Demnach bildete sich in dem Bereich ein längerer Stau. Die LKW-Zugmaschine ging nach Polizeiangaben am frühen Morgen zwischen dem Dreieck Nuthetal und Dreieck Funkturm in Flammen auf. Menschen wurden nach Feuerwehrangaben nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Autofahrer prallt auf Spätstraßenbrücke gegen Betonabgrenzung +++

Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht auf der Spätstraßenbrücke in Neukölln. Der Fahrer eines Autos prallte auf der Brücke gegen die dortige Betonabgrenzung. Passanten zogen den nicht ansprechbaren Fahrer aus dem Auto und leisteten Erste Hilfe. Dennoch musste der Mann im Rettungswagen reanimiert werden. Er kam in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Radfahrer angefahren und schwer verletzt +++

Ein Radfahrer wurde in der Nacht an der Zimmerstraße in Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Unfall passierte an der Ecke zur Wilhelmstraße. Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Rettungskräfte mit dem Fahrrad des angefahrenen Radfahrers auf der Zimmerstraße.

+++ Polizist erschießt schwer verletzten Fuchs +++

Ein Berliner Polizist hat am frühen Freitagmorgen einen schwer verletzen Fuchs erschossen. Der Beamte fand das leidende Tier auf dem Fürstenwalder Damm im Bezirk Treptow-Köpenick, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Da kein Stadtjäger zu erreichen gewesen sei, habe der Polizist dem Fuchs den Fangschuss gegeben. Der Fuchs war nach Behördenangaben wohl bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.