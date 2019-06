Brennende Reifen auf Elsenbrücke - Verdächtige wieder frei

Reifen liegen auf dem Gehweg an der Elsenbrücke, die zuvor als Barrikade auf die Fahrbahn gelegt und angezündert wurden, so die Polizei. Die Aktion steht im Zusammenhang stehen mit einer neuen Klage des Eigentümers des Hauses, in dem sich die „Kadterschmiede“ an der Revaler Straße befindet. Er verlangt eine Räumung der Kneipe.

Foto: Annette Riedl / dpa