Blaulicht-Blog: Verfolgungsjagd endet mit Crash mit Polizei auf der A12

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 13. Juni.

+++ Verfolgungsfahrt endet mit Unfall mit Polizeiwagen +++

Am frühen Morgen ist es in Berlin zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei mit einer mutmaßlichen Einbrecherbande gekommen. Die Insassen eines Skoda hatten sich zunächst einer Kontrolle entzogen. Dann rasten sie mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Kreuzberg über den Mehringdamm in Richtung Tempelhof und missachteten dabei mehrere rote Ampeln. Am Tempelhofer Damm fuhr der Raser dann auf die A100.

Kurz vor dem Schönefelder Kreuz beschleunigte der Fahrer auf rund 200 km/h bei erlaubten 120 km/h. Die zivilen Einsatzfahrzeuge und Streifenwagen aus Berlin ließen sich jedoch nicht abschütteln.

Die Flucht ging in Richtung A113 Dreieck Schönefeld und anschließend auf der A10 weiter. Auf der A12 hinter der Ausfahrt Storkow rammt der Skoda-Fahrer dann einen Brandenburger Einsatzwagen und eine Zivilstreife aus Berlin. Vier Beamte wurden verletzt, ebenso eine Frau und zwei Männer in dem Fluchtfahrzeug. In dem Skoda wurden Einbruchswerkzeug und Drogen gefunden. Auch ein nicht zugelassenes Blaulicht und polnische Kennzeichen wurden sichergestellt. Die A12 war ab Storkow Richtung Fürstenwalde voll gesperrt.

+++ Gewitter in Berlin +++

Baum stürzt auf fahrendes Auto, Züge stehen still, Boote kentern: Alles zum Gewitter in Berlin lesen Sie HIER

+++ Feuerwehrleute retten verletzte Katze +++

In Johannisthal ist eine Katze angefahren worden.

Am Mittwochabend ist während des Starkregens am Sterndamm in Johannisthal eine Katze angefahren und schwer verletzt worden. Da das Tier sich noch regte, alarmierten Bürger die Polizei. Diese hatte aber keine freien Fahrzeuge und kam nicht. Eine zufällig vorbeikommendes Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr wurde kurzerhand gestoppt. Die Einsatzkräfte unterbrachen ihren aktuellen Einsatz und brachten die Katze nach Düppel in die Tierklinik.

+++ Junge rennt auf Straße und wird angefahren +++

Ein achtjähriges Kind ist in Hellersdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge war am Mittwochnachmittag plötzlich auf die Fahrbahn der Alten Hellersdorfer Straße in Hellersdorf gerannt, ein 41 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge wurde vom Fahrzeug erfasst. Das Kind zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.